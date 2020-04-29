هل تناول الشاي بعد السحور يمنع الشعور بالعطش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعتقد البعض أن تناول كوب من الشاي بعد وجبة السحور يساعد على منع الشعور بالعطش خلال نهار رمضان.

وبحسب موقع "healthxchange"، فإن تناول الشاي في السحور لتجنب الإحساس بالعطش معتقد خاطئ، نظرا لأنه يتطلب شرب كمية أكبر من المياه بعد تناوله لتعويض السوائل المفقودة من الجسم.

ولتناول الشاي على السحور العديد من الأضرار منها:

- مدر للبول، ما يتسبب في الشعور بالعطش.

- يؤثر على عملية الهضم، إذ إن الحمض الموجود في الشاي يؤثر على الهضم بشكل سيئ.

- يؤثر أيضا على امتصاص الجسم للحديد الموجود في الطعام.

-وتسبب هذه الأضرار في فقدان العناصر الغذائية التي تعمل على مقاومة الإرهاق والتعب أثناء الصيام.

لذا نقدم لكم قائمة بأفضل الأطعمة والمشروبات على مائدة السحور، وفقا لما ذكرته الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية لـ"الخليج 365".

- الفول، حيث يعتبر من أشهر الوجبات الأساسية في رمضان على السحور، ويحتوي أيضا على البروتينات والألياف، لذلك يساعد على عدم الشعور بالعطش وأيضا الجوع طوال نهار رمضان.

Advertisements

- الحرص على إعداد طبق سلطة بمعلقة زيت زيتون وليمون دون ملح.

- يجب تناول الخس والخيار والفلفل والطماطم، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الماء.

- تناول الزبادي يزيد من كمية الماء في الجسم، وبالتالي يمنع الإحساس بالعطش.

-البيض والتونة والزيتون والأفوكادو والمكسرات، تعتبر من عناصر الدهون الصحية التي تساعد على الشعور بالشبع وتمنع العطش.

- يجب تناول عنصر النشويات معقدة، كالعيش البلدي أو توست بني أو حبوب كاملة أو شوفان أو بليلة.

- الحرص على تناول ثمرتي فاكهة من البطيخ أو التفاح أو الفراولة، لاحتواء هذه الفاكهة على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على الشعور بالشبع وترطيب الجسم ومنع العطش.

- الموز والكنتالوب والأناناس والجوافة، لاحتوائهم على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد على منع الاحساس بالعطش.

- تناول السوائل كالماء واللبن الرايب والحليب خالي الدسم للحفاظ على الوزن وعصير الفاكهة غير المحلى.

- تناول المشروبات العشبية مثل: اليانسون والكركديه.