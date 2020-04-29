محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم: وقعت اليوم الفنانة ياسمين رئيس في فخ رامز جلال في الحلقة السادسة من برنامجه رامز مجنون رسمي المذاع على فضائية mbc مصر. ظهرت ياسمين وهي ترتدي بلوزة بيضاء مزينة بالكرانيش على الكتف، ليعلق رامز علي إطلالتها ساخرا كعادته وقال :"إيه الكرانيش ديه.. لابسة ستارة". Advertisements ثم علق مرة أخرى على الـ(cord sunglass)، أو سلسلة النظارة وقال "دي سلسلة ولا جنزير.. إيه الجنزير ده". ظهرت ياسمين ببلوزة باللون الأبيض مزينة بالكشاكش الصغيرة، مع بنطلون جينز بقصة واسعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر "لابسة ستارة ونظارة غريبة".. هكذا علق رامز جلال على إطلالة ياسمين رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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