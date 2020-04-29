"الأكل اللي بيتعمل في الحلقات مصيره إيه؟".. الشيف شربيني يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:
كشف الشيف شربيني، مصير الأكلات التي يتم تحضريها في برنامجه، وذلك خلال لقاء سابق له ببرنامج "معكم" على قناة "سي بي سي" مع الإعلامية منى الشاذلي.
وعن سؤال "الأكل اللي بيتعمل في الحلقات ده مصيره إيه؟، قال الشيف شربيني إن "هذا السؤال يشغل بال الكثيرين.. الأكل اللي بيتعمل بيتوزع على طاقم عمل البرنامج والزملاء".
ويظهر يوميًا خلال شهر رمضان للموسم السادس، ببرنامجه "الشيف ومفيدة" مع الإعلامية مفيدة شيحة، ويقدم أشهى الوصفات وأصناف الطعام لمائدتي الإفطار والسحور.
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