تجنبوها في السحور.. هذه الأطعمة لا تهضمها المعدة بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تناول أنواع من الأطعمة الثقيلة على المعدة وعدم اختيار الوجبات بعناية في السحور خلال شهر رمضان الكريم، لا يساعد المعدة على هضم الطعام بسهولة، وبالتالي لا يسبب تخمة في النهار.

لذا نقدم لكم مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنبها خلال وجبة السحور، وفق ما نقل موقع "Webmd".

-المقليات

المقليات أطعمة غنية بالدهون، ويمكن أن تسبب الإسهال، وإذا أضيفت إليها الصلصة أو اللحم أو الزبدة أو الكريمة، تؤدي إلى مشاكل إضافية في المعدة.

إذا أردت تناول الأطعمة المخبوزة بعيدًا عن الدهون، أو الصلصة الخفيفة مع الخضار بدلًا من الزبدة أو الكريمة.

-الحمضيات

الفواكه الحمضية، مثل البرتقال والجريب فروت، قد تؤدي إلى اضطرابات في المعدة.

-السكريات

يمكن أن يسبب الطعام المصنوع من السكر المحلى مشاكل مختلفة للمعدة السوربيتول، وتحذر إدارة الأغذية والأدوية FDA من احتمال الإصابة بالإسهال إذا تناولت 50 جرامًا أو أكثر يوميًا من السوربيتول.

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-الكثير من الألياف

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات الصحية، مثل الحبوب الكاملة والخضروات، مفيدة للهضم، ولكن إذا تناولت الكثير منها، فقد يواجه الجهاز الهضمي صعوبة في التكيف. وتؤدي إلى الغاز والنفخ.

-الكرنب

الكرنب أو البروكلي، تحتوي على ألياف عالية قد تكون صعبة ولا يمكن هضمها بسهولة.

-المشروبات الغازية

المشروبات الغازية والعصائر والحلويات التي تحتوي على سكر الفركتوز، يمكن أن يؤدي إلى الإسهال، أو الانتفاخ، أو التشنجات.

-الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة تصيب الأشخاص بعسر الهضم أو حرقة المعدة، خاصة إذا كانت كمية الطعام كبيرة.

- منتجات الألبان

إذا كنت من الأشخاص الذين لا تتحمل معدتهم اللاكتوز، فقد تصيبك منتجات الألبان بالإسهال، والانتفاخ، والغازات.