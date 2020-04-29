مريض سكري؟..4 مشروبات رمضانية يجب تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن:
رغم لذتها تحتوي المشروبات الرمضانية على محتوي عالي من السكريات، وكذلك السعرات الحرارية، ما يساهم في ارتفع نسبة سكر الدم، وزيادة مقاومة الأنسولين، وهو ما يمثل خطورة على مريض السكري.
يستعرض "الكونسلتو" أبرز المشروبات الرمضانية المحظورة تناولها على مرضى السكري، وفقًا للدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.
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https://www.elconsolto.com/chronic/chronic-news/details/2020/4/28/1775073/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-4-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A?fbclid=IwAR1XnAZjSRbvF9XaNH4BO930dFrKfwsflzbe92s1TMkRUrgrsz32dCHGicU#hpmostread
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