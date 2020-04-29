تعرف على أكثر 5 أبراج تحب الأكل كثيرا.. "أنت فيهم؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

البعض يعتبر الأكل هواية لا غنى عنها، والبعض يعتبر تناول الطعام ملاذا يخفف عنه آلام الحياة التي يواجهها، فيما ينظر آخرون للأكل أنه ضرورة للحياة فقط ولا يجب الإفراط فيها.

الأبراج يمكن أن توضح شخصياتنا، وجوانب من حياتنا، لذا يرصد لكم "الخليج 365" أكثر 5 الأبراج التي تحب الأكل، كما أوضح موقع "yourtango"

الثور

يحب برج الثور الطعام، ويحرص على الاهتمام بطعمه ورائحته كثيرا، ويبحثون دائما عن أفكار جديدة للوجبات وتذوق كل جديد.

الميزان

يحب الميزان الوجبات الخفيفة وغالبًا ما يكون لهم روتين يومي يتناولون الإفطار والغداء، ويحبون تناول وجبة خفيفة أيضًا في منتصف الليل.

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الحوت

يمثل الطعام بالنسبة إليه وسيلة مهمة ليشعر بالتحسن، فدائمًا لديه قائمة طويلة من الوجبات المفضلة يختار بينهم في الوقت الذي يشعر فيه بحالة سيئة، ويحب دائمًا تجربة الثقافات المختلفة من مطابخ العالم.

الأسد

الأسد لا يفضل تناول الطعام فقط، لكنه يحب تناول الوجبات باهظة الثمن، وأكثر الوجبات المفضلة لديه هو الوجبات السريعة والبطاطس المقلية.

الحمل

يبحث الحمل دائمًا عن المطاعم الجديدة لتجربة قائمة الطعام الخاصة بهم، ووجباتهم الجديدة، المختلفة، ولديه شهية كبيرة ومفتوحة للأكل، يتناول دائمًا كميات كبيرة من الطعام.