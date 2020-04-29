لتجنب انخفاض ضغط الدم في رمضان.. تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

يؤثر الصيام على معدل ضغط الدم عند البعض، ومع ساعات الصيام الطويلة يحتاج الجسم إلى الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية لتنشيط الدورة الدموية، الأمر الذي يشكل عائقًا أمام مريض الضغط المنخفض، إلا أن الشيء الجيد هو وجود أطعمة ترفع ضغط الدم المنخفض خلال ساعات الأفطار.

يستعرض "الكونسلتو" أطعمة ترفع ضغط الدم، اهتم بوجودها في وجبتي الإفطار والسحور، وفقًا لموقعي "Emedicine health", "Manhattan cardiology"

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