"الأدوية مش كفاية".. أطعمة على مرضى الضغط تجنبها في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يعتقد الكثير أن علاج الأمراض يعتمد على تناول الأدوية فقط، ولكن النظام الغذائي له دور كبير، ويعتبر جزءًا كبيرًا من العلاج، ومن بين هذه الأمراض التي تتأثر بشكل مباشر بالأنظمة الغذائية مرض الضغط المرتفع.

لذا نستعرض أهم 10 أطعمة ينصح الخبراء بتجنبها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم خلال شهر رمضان، وفق ما ذكر موقع "ستاندر ميديا" البريطاني.

- اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة مثل المجفف منها والنقانق، تحتوي على الكثير من الملح خلال عملية تصنيعها. وتزداد هذه مستويات الملح فيها عندما يتم إضافة الصلصات إليها.

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- الملح

إن أفضل طريقة للتحكم بكمية الملح في الطعام، أن تعد الطعام بنفسك، والملح أبرز الأطعمة التي ترفع ضغط الدم.

البيتزا

البيتزا، ما لم تكن مصنوعة في البيت، تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم من العجين واللحوم المصنعة والجبن والصلصات. وهذه الأطعمة الغنية بالملح تساهم في ارتفاع ضغط الدم.

- الشوربة سريع التحضير

قد تحتوي الشوربة على عناصر مغذية للجسم، لكنها تحتوي أيضا على مستويات عالية من الملح. لذا، ينصح الخبراء باختيار غير المملح منها، أو صنعها في البيت.