أكثر 7 مشروبات مفيدة على الإفطار.. "اكسر صيامك بيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

يصادف شهر رمضان هذا العام بداية موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يسبب جفاف الجسم بكل سهولة نظرًا لفقدانه المياه.

لذا نصح الأطباء بتناول المياه والمشروبات بكثرة أثناء ما بين وقت الصيام والسحور، وهناك بعض المشروبات التي تعوض الجسم المياه التي فقدها أثناء فترة الصيام، وفي نفس الوقت تكون مفيدة ولا تؤثر بالسلب على صحة الإنسان، نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "العربية" في نسخته الإنجليزية.

- التمر واللبن:

تناول التمر واللبن على الإفطار يحمل العديد من الفوائد التي تنفع الجسم ومنها تقوية المناعة، والتقليل من مشاكل الهضم، والحفاظ على صحة القلب، والتقليل من خطر الإصابة بفقر الدم.

- قمر الدين:

قمر الدين من المشروبات الأكثر شعبية، ويمكن تناوله أثناء الإفطار والسحور أيضَا، فهو يحتوي على كمية كافية من السكر لتعزيز الجهاز الهضمي دون تحفيزه، كما أنه ينظم عملية التمثيل الغذائي.

- الخشاف:

الخشاف من المشروبات المهمة والمفيدة على الإفطار في رمضان، إذ إن عناصره تحتوي على فيتامينات مهمة للجسم، مثل المشمش المجفف والتين والتمر والزبيب والبرقوق.

- السوبيا:

تحتوي السوبيا على الحليب الذي ميد الجسم بالكالسيوم، والطاقة التي افتقدها من الصيام والحر ونقص المياه، كما أنها تنظم حركة الأمعاء.

- الكركديه:

يساعد الكركديه على خفض نسبة الضغط في الدم، كما أنه يزيد من سرع الدورة الدموية وتنشيط القلب، وتنظيم عملية الهضم، ويقضي على ميكروبات الجسم.

- العرقسوس:

يساعد العرقسوس في تنظيف الجهاز التنفسي، ويقلل من الإجهاد، ويعوض نقص البوتاسيوم، مع مراعاة تناوله باعتدال لأنه يتسبب في ارتفاع الضغط.

- الخروب:

ينعش الخروب جسم الإنسان لأنه ملئ بالألياف والبروتين، كما أنه مضاد للأكسدة.