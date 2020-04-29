أحدث التنسيقات الشبابية من مها جعفر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:47 مساءً - تتألق اليوتيوبر السودانية مها جعفر بالعديد من الإطلالات الأنيقة المريحة التي تناسب الشابات في عمرها، لذا جمعنا لكِ اليوم عدة إطلالات بالفساتين المتنوعة والتنسيقات الكاجوال على ذوقها.



خيارات شبابية مناسبة للحجر المنزلي

تنسيقات مها جعفر



لخيارات مريحة مناسبة للشابات خلال فترة الحجر المنزلي اعتمدت مها عدة إطلالات بقطع سوداء مريحة وعملية، منها بنطال وبلوفر خفيف يكسوهما اللون الأسود، وظهرت ببنطال قطني أسود ومعطف أسود من علامة أديداس، وأطلت ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف أسود مزين بخط أبيض على الأطراف.

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تنسيقات عملية من مها جعفر

إطلالات مها جعفر



لتنسيقات عصرية مناسبة للعمل اختارت مها معطفًا أسود مع بلوزة بنية وبنطال جينز، وتألقت ببنطال من الجينز الواسع مع بليزر أصفر، ونسقت بنطال جينز مع معطف زيتي بسيط، وارتدت بليزر أحمر مع بنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود.

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إطلالات مها جعفر بالفساتين

إطلالات مها جعفر



لإطلالات المناسبات والفساتين البسيطة تجملت مها بفستان أبيض ناعم ومصمم بربطة للخصر، وتزينت بآخر من القطن وأكملته بمعطف زيتي، وتأنقت بفستان سماوي مزين بنقشات الزهور.