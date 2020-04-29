كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:47 مساءً - جمعنا لكِ بالصور أفكار إطلالات يومية أثناء الحجر المنزلي من نانسي عجرم، التي شاهدناها في عدد كبير من التنسيقات الكاجوال والعملية التي اعتمدتها بشكل عام داخل المنزل أو في مشاوير يومية بسيطة، وقد اتسمت هذه الإطلالات بالطابع المريح، لكنها لم تخلُ من اللمسات الأنيقة والعصرية في الوقت ذاته، ولهذا وفي حال كنت تبحثين هذه الفترة عن بعض الأفكار المميزة لإطلالات خلال الحجر المنزلي، استوحي من نانسي، وإليكِ بعض الأمثلة.



لوك صباحي بالجينز نسقته نانسي عجرم:

نانسي عجرم في اطلالة عملية في الجينز



الجينز من القطع الصباحية العملية، وهنا قد نسقته نانسي عجرم بأسلوب شبابي، حيث إنها اختارته بقصة ضيقة باللون الأزرق مع سويتر ناعم باللون البيج، وزيّنت اللوك بوشاح أزرق من لويس فويتون Louis Vuitton. وكانت قد اختارت مع الإطلالة حذاء رياضياً أبيض، ونظارات شمسية عصرية.

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إطلالة منزلية أنيقة بالأبيض اعتمدتها نانسي عجرم:

نانسي عجرم في لوك مريح باللون الأبيض



اختارت نانسي عجرم هنا إطلالة منزلية ناعمة، وبدت فيها مفعمة بالأنوثة، وقد نسقت قميصًا باللون الأبيض بتصميم كلاسيكي مريح مع بنطلون قماشي باللون البيج الفاتح بقصة أرجل واسعة، وأكملت اللوك بحذاء من الجلد من دون كعب باللون الأبيض السكري من غوتشي Gucci.

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فستان ناعم باللون البيج اختارته نانسي عجرم:

نانسي عجرم في فستان ماكسي ذو طابع شرقي



اعتمدت نانسي عجرم هنا إطلالة مريحة وأنيقة مناسبة للحجر المنزلي، وكانت عبارة عن فستان ماكسي باللون البيج، تصميمه شرقي ومزيّن من الأسفل بالشراشيب، وقد نسقت معه صندلاً مزركشاً من دون كعب، وأكملت اللوك بعقد ناعم ونظارات شمسية بتصميم الطيار مع عدسات ملونة.

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تنسيق منزلي مريح اعتمدته نانسي عجرم:

اعتمدت نانسي عجرم اطلالة منزلية عملية



كثيراً ما تختار نانسي عجرم تنسيقات الملابس المريحة والعملية، ولاسيّما لإطلالاتها المنزلية مثل هذا اللوك هنا، الذي اعتمدت فيه بنطلون جينز باللون الأزرق الداكن، نسقت معه بلوزة قماشية باللونين الأبيض والأسود بقصة واسعة وتصميم شرقي، وأكملت اللوك بحذاء منزلي من دون كعب باللون الأسود.



إطلالات يومية أثناء الحجر المنزلي من نانسي عجرم، جمعناها لكِ بالصور لتستوحي بعض الأفكار المميزة والمريحة، والتي تجمع بين الأناقة والعملية في آن معاً.

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