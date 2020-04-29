أزياء ربيعية مريحة للمحجبات من وحي إسراء عثمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:47 مساءً - تهتم إسراء عثمان بمجال الموضة والأزياء، ومنها تطل بـ إطلالات عصرية وشبابية أنيقة للمحجبات، إليكِ أبرز خياراتها المناسبة للحجر المنزلي ولفصل الربيع.



أزياء مريحة للحجر

أزياء مريحة للحجر



لأزياء مريحة مناسبة للحجر، اختارت إسراء بنطالًا ومعطفًا قطنيين باللون الرمادي مع بلوزة بيضاء، ونسقت بنطالًا وبلوفر من علامة أديداس باللون الأسود المزيّن بالأبيض، وتأنقت ببنطال أسود مع معطف فوشيا، وتأنقت ببنطال رمادي مع بلوفر كحلي ومعطف أحمر.

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إطلالات الجينز واللون الأسود

إطلالات الجينز واللون الأسود



اعتمدت إسراء في تنسيقاتها على إطلالات القطع السوداء مع معاطف الجينز، كبنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع معطف جينز، وأطلّت بفستان أسود مع معطف من الجينز وحجاب ربيعي مليء بالزهور الملونة.



خيارات شبابية للربيع

خيارات شبابية للربيع



تتميز أزياء الربيع بالخفة والألوان الفاتحة، ومن أبرز ما ارتدته إسراء قميص من الكاروهات الحمراء مع بلوزة بيضاء وبنطال جينز، وتزيّنت ببنطال ومعطف يكسوهما اللون الزهري مع بلوزة صفراء وحجاب سماوي، ولإطلالة ربيعية بامتياز؛ اختارت فستانًا سماويًّا مع بلوزة بيضاء وحقيبة وردية وحجاب باللونين الزهري والسماوي، كما ظهرت ببنطال جيشي مع بلوزة بيضاء، وتجملت ببنطال الجينز مع بلوزة بيج ومعطف بنيّ.

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