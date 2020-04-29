كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:47 مساءً - تعد الهالات السوداء من أكثر المشاكل الشائعة التي تتعلق بجمال المرأة، ودائماً ما تظهر حول العينين، وسوف نقدم من خلال هذا المقال أسباب الهالات السوداء وأفضل الماسكات الطبيعية سهلة وبسيطة التحضير لعلاج الهالات السوداء. أسباب الهالات السوداء: ماسك البيض والقهوة لعلاج الهالات السوداء نهائياً بعض الأمراض والمشاكل الصحية كفقر الدم ومرضى الكلى اضطراب الهرمونات وتغيرها الحمل والولادة التقدم في العمر السهر لأوقات طويلة وبشكل مستمر وعدم النوم الكافي وجود خلل في جهاز المناعة كثرة الجلوس أمام شاشات الحاسوب والهواتف المحمولة الاكتئاب والتوتر والقلق إنقاص الوزن سريعاً العامل الوراثي تابعي المزيد:خلطات لتنعيم اليدين والرجلين... جربيها هذا الشتاء ماسك البيض والقهوة لعلاج الهالات السوداء مكونات الماسك: ملعقة من مسحوق القهوة التركية

بياض بيضة

ملعقة من عسل النحل الطبيعي طريقة التحضير: أخفقي بياض البيضة جيداً، ثم أضيفي إليها ملعقة القهوة وملعقة عسل النحل مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات ويتكون لديك خليط كريمي.

طريقة الاستخدام:

طبقي الخليط الذي تم إعداده على المناطق المصابة بالهالات السوداء واتركيه حتى يجف

اغسلي وجهك بالماء الفاتر

احرصي على تكرار الماسك يومياً حتى تلاحظي نتائج مرضية تابعي المزيد: خلطات لحماية قدميكِ في الشتاء Advertisements ماسك آخر لعلاج الهالات السوداء مكونات الماسك: ٢ ملعقة من عصير الخيار.

٢ ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

امزجي عصير الخيار مع الليمون جيداً

طريقة الاستخدام: طبقي الخليط على المناطق المصابة بالهالات السوداء بواسطة قطعة من القطن

اتركي الخليط لمدة ١٥ دقيقة

اغسلي وجهك بالماء الفاتر

احرصي على تكرار الوصفة بشكل يومي لمدة ١٠ أيام وستلاحظين الفرق ماسك الحلبة للتخلص من الهالات السوداء ماسك البيض والقهوة لعلاج الهالات السوداء مكونات الماسك: ٢ملعقة صغيره من بذور الحلبة.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة صغيرة من الحليب.

كمية مناسبة من الماء

طريقة التحضير: انقعي بذور الحلبة في الماء لمدة ٥ ساعات

اطحني بذور الحلبة المنقوعة وأضيفي إليها الكركم والحليب.

طريقة الاستخدام:

طبقي العجينة على المناطق المصابة بالهالات السوداء واتركيها لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد.

احرصي على تكرار الماسك مرة واحدة أسبوعياً. تابعي المزيد: التخلص من الهالات السوداء والانتفاخات بأفضل الكريمات

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