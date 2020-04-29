أفضل بخاخ للشعر المتساقط

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:47 مساءً - تساقط الشعر هو تجربة مغيّرة وأليمة وإحدى مشاكل الروتين الجمالي اليومي في ما يتعلّق بالشعر، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي يتمتّعن بشعر صحي كرمز للشباب والحيوية. إذا كنتِ تعانين من مشاكل سقوط الشعر، سنتحدت هنا عن أسباب تساقط الشعر وخصلات الشعر الرقيقة:

ما هو تساقط الشعر؟

شعر لامع

عند غسل شعركِ أو تنظيفه، قد تلاحظين وجود كمية كبيرة من خصلات الشعر تسقط . لا داعي للذعر، فهذا ليس من المحتمل مشكلة فعلية لتساقط الشعر. وفقًا للدكتور دومينيك بورج، كبير العلماء وخبير الشعر في إيفوليس بروفيشنال، من الطبيعي تمامًا فقدان ما يصل إلى 100 شعرة يوميًا. ويؤكّد قائلاً: "إذا كان هذا يبدو كثيرًا، فعليك ِأن تتذكري أنّه لديكِ حوالي 100.000 إلى 150.000 شعرة على رأسكِ، وبالتالي فإن هذا يمثل 0.001٪ فقط من إجمالي شعرك". ويضيف د. بورغ: "بعد أن تسقط هذه الخصلات، يتم استبدالها عمومًا بشعر جديد ينمو في مكانه". إذاً ما هو تساقط الشعر؟ يشرح الدكتور بورغ: "تساقط الشعرهو الفقدان التدريجي أو المفاجئ لبصيلات الشعر النامية بشكل نشط على فروة الرأس، وعادةً ما يحدث بعد تغيّر في دورة نمو الشعر". "لفهم تساقط الشعر حقًا، نحتاج أولاً إلى فهم كيفية نمو الشعر. إنّ الشعر الموجود على رأسنا فريد من نوعه في طريقة نموه: فهو يفعل ذلك على مدى دورة طويلة ومتكرّرة تُسمى دورة الشعر ". يقول د. بورغ: "تعد دورة الشعر نمطًا متكررًا للنمو والسقوط يحدث عدة مرات على مدار حياتكِ، حيث يبلغ متوسط دورة الشعر ست أو سبع سنوات." ومع ذلك، فإنّ هذه الدورة ليست في انسجام. "ينساب الشعر بشكل غير متزامن، ويتبع كل شعر توقيته ونمطه." وفقًا للدكتور بورج، فإنّ معظم أشكال تساقط الشعر ناتجة عن تقصير مرحلة النمو خلال دورة الشعر. "عندما تصبح فترة النمو قصيرة للغاية، يسقط الشعر بسرعة، ويحدث تساقط زائد ويصبح الشعر المتجدد أدق وأقل جوهرية".

من أهم أسباب تساقط الشعر هو تغيّر الهرمونات، الضغط النفسي، الحمية الغذائية، العامل الوراثي، والمرض، والشيخوخة.

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ما هي خياراتنا لأفضل بخاخ للشعر المتساقط؟

بخاخ للشعر

لقد قمنا هنا بإختيار أفضل بخاخات لعلاج تساقط الشعر، وهي مصممة لاستعادة مجدك المتوج. فلنلقي نظرة:

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évolis Reverse Activator

تم تصميم هذا المزيج الغني بمضادات الأكسدة خصيصًا ليناسب فروة رأسكِ لتعزيز نمو الشعر. معزّز ببروتين الكيراتين والقمح، لا يساعد هذا الإكسير على تعزيز النمو فحسب، بل يضيف المزيد من الجاذبية إلى خيوط شعركِ، للحصول على شعر أقوى وأكثر سمكًا وكامل المظهر.

بخاخ للشعر



Alterna CAVIAR Anti-Aging

أما فيما يتعلق بنمو الشعر، فالأمر أكثر أهمية- وهو المكان الذي يأتي فيه العلاج المكثّف مثل علاج الجذور الإكلينيكية لمكافحة الشيخوخة Alterna CAVIAR® المكثف الإكلينيكي. يتميّز بالكيراتين وزيت الخروع ومستخلص الطحالب وفيتامين E مع عدد كبير من المكونات المفيدة للشعر، يمكن لهذا الإكسير زيادة الحجم وتحسين التغذية وخلق بيئة مثالية لإعادة النمو.

بخاخ للشعر

Philip Kingsley Tricholotherapy® Regime

قد يتكوّن نظام Tricholotherapy من فيليب كينغسلي من ثلاث خطوات ولكن، ثقي بنا عندما نقول أنه يستحق ذلك. معزّز بـ B6، بانثينول، مستخلص الشاي الأخضر ونيكوتين الميثيل، يمكن لنظام علاج نمو الشعر هذا أن يغذّي الخيوط ، ويحفز فروة الرأس ويعزز نمو الشعر الصحي.

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