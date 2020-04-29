5 أشكال رائجة من الغرة هذا الصيف... اعتمديها بأسلوب النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أبريل 2020 07:47 مساءً - بإمكان الغرة أن تغير أي قصة شعر تختارينها، وتبدّلها نحو الأفضل والأجمل. وهذا الصيف، تعد الغرة من أبرز صيحات الشعر، وستبرز بأشكال متعددة عصرية تلائم أشكال الوجه كافة.



وفي هذا المقال، نرصد لك خمسة أنواع من الغرة ستكون الأكثر رواجاً خلال صيف 2020، والتي استوحيناها من النجمات، فاختاري من بينها ما يناسبك.



غرة الأطفال

غرة الأطفال



ستكون غرة الأطفال أو Baby Bangs، من أبرز أشكال الغرة الرائجة لهذا الصيف. وما يميزها أنها تلائم جميع أنواع وأطوال الشعر، لأنها تكون ثابتة على الجبين معظم الوقت. كما تمنح المرأة إطلالة متجددة ومختلفة تماماً، ومظهراً حيوياً وناعماً، وهي مريحة جداً خلال الأجواء الحارة، فتبرز جمالك وتسلط الضوء على ملامح وجهك، وفي الوقت نفسه تقيك من التعرق. اعتمديها بأسلوب إيما واتسون Emma Watson.

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الغرة الستارة

الغرة الستارة



تأتي الغرة الستارة أو الـ Curtain Bangs وكما يوحي اسمها، على شكل ستارة محيطة بالوجه، حيث تكون قصيرة من الأمام مع فرق وسطي، وطويلة ومنسدلة على جانبي الوجه. وهي تعود لتحتل حيزاً كبيراً في صيف 2020. علماً أن هذه الغرة تعود الى مرحلة السبعينات. اعتمديها على طريقة النجمة كاميلا كابيلو Camila Cabello.

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الغرة الكيرلي

الغرة الكيرلي



إذا كنت من صاحبات الشعر المجعد أو الكيرلي، فلا تترددي هذا الصيف في اعتماد الغرة الكيرلي أو Curly Bangs ، التي تغطي كامل الجبين، وذلك على طريقة النجمة زيندايا Zendaya. ستكون هذه الغرة رائجة جداً في صيف 2020، وستمنحك مظهراً أنثوياً جذاباً.

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الغرة القصيرة المتساوية

الغرة القصيرة المتساوية



الغرة القصيرة المتساوية أو الـ Blunt Bangs، ستكون موضة رائجة خلال صيف 2020، وقد اعتمدتها نجمات كثيرات مؤخراً، في مقدمهن النجمة كيري واشنطن Kerry Washington. وهي تلائم مختلف أطوال وقصات الشعر، لا سيما قصة الكاريه القصير. اعتمديها هذا الصيف لإطلالة أنيقة وملفتة.



الغرة المصقولة الطويلة

الغرة المصقولة الطويلة



الغرة الطويلة المصقولة Long Feathered Bangs ، تناسب النساء صاحبات الذوق الكلاسيكي، وهي تصل الى خط الفك، وتمتزج مع بقية الشعر، وهي ستكون من أشكال الغرة الرائجة لصيف 2020، والتي تضفي على المرأة إطلالة أنثوية رائعة. اعتمديها بأسلوب النجمة هيلاري داف Hilary Daff.

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