الامارات | كويكب يقترب من الأرض اليوم.. و«ناسا»: لا يمثل أي احتمالية للاصدام

شكرا لقرائتكم خبر عن كويكب يقترب من الأرض اليوم.. و«ناسا»: لا يمثل أي احتمالية للاصدام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المتوقع أن يقترب كويكب بشكل كبير من الأرض اليوم الأربعاء، إذ حدد العلماء أنه سيكون على بعد 3ر6 ملايين كيلومتر.

وذكرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أن الكويكب الذي يحمل اسم «1998 أو آر2»، سيكون الأقرب إلى الأرض نحو الساعة (0955) بتوقيت غرينتش، وعند هذه النقطة سيظل على مسافة أبعد 16 مرة من كوكبنا عن القمر.

وكان العلماء قد لاحظوا أولاً الكويكب في عام 1998 وتتبعوه منذ ذلك الحين.

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وجاء في بيان «ناسا» «نتيجة لذلك، نفهم مساره المداري بدقة بالغة، ويمكننا القول بثقة أن هذا الكويكب لا يمثل أي احتمالية للاصدام بالأرض على الأقل خلال الـ200 عام المقبلة. وسيحدث اقترابه المقبل من الأرض في عام 2079، عندما يقترب من الأرض بواقع أربعة أضعاف فقط المسافة القمرية».

وتابعت «ناسا» أنه مازال ينظر إليه بوصفه «كويكب ربما يكون خطيراً» إذ يمكن أن تؤدي التغييرات الطفيفة على مداره إلى خطر في نهاية المطاف للحياة على الأرض.

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