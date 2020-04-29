الامارات | هذه أغلى قطعة مجوهرات تباع في مزاد عبر الإنترنت.. بسعر قياسي

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شكرا لقرائتكم خبر عن هذه أغلى قطعة مجوهرات تباع في مزاد عبر الإنترنت.. بسعر قياسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع سوار يبلغ عمره 90 عاماً، ومرصع بالألماس والأحجار الكريمة، بأكثر من مليون دولار في مزاد عبر الإنترنت في نيويورك.
وصنعت شركة المجوهرات الفرنسية الفاخرة كارتييه السوار، الذي يطلق عليه «توتي فروتي»، في عصر آرت ديكو في ثلاثينات القرن الماضي.
وأعلنت دار مزادات «سوثبي» أنه القطعة بيعت مقابل 34ر1 مليون دولار بعد منافسة بين خمسة مزايدين، ما يجعل السوار أغلى قطعة مجوهرات تباع على الإطلاق في مزاد عبر الإنترنت.
وقالت الدار إن سعر البيع جاء أعلى بكثير من السعر المقدر سابقاً عند 800 ألف دولار.
وظلت عائلة أميركية تمتلك السوار لعقود. ولم يسبق أن بيع بمزاد علني من قبل.
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