"داست على سلك عريان".. الشيف شربيني يسخر من شعر مفيدة شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

كعادته، سادت أجواء من المرح والفكاهة بين الشيف شربيني والمذيعة مفيدة شيحة خلال حلقة اليوم السادس من برنامج "الشيف ومفيدة" المذاع على فضائية "سي بي سي".

وسخر الشيف من تسريحة شعر مفيدة قائلًا: "مفيدة قبل البرنامج داست على سلك عريان عشان كدة شعرها واقف".

وبعدها تمايلت مفيدة مع موسيقى البرنامج، فقال لها الشربيني "الكهرباء عاملة عمايلها"، وبعدها استعرض الشيف مكونات الوصفة وكان منها الكرات، فقال لها: "الكرات ده بشوشة يعني شعره واقف، بس هو مداسش على الكهرباء".

وظهرت مفيدة ببلوزة طويلة على شكل فستان، باللون الفوشيا، مطرزة باللون الذهبي عند منطقة الصدر.