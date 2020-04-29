لتجنب جفاف الحلق في رمضان.. تناول هذه الأطعمة والمشروبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يعاني الكثير من الأشخاص من جفاف الحلق خاصة في شهر رمضان الكريم، نتيجة عدم شرب المياه والامتناع عن تناول الأطعمة والمشروبات.

لذا نذكر لكم أبرز الأطعمة المشروبات التي تحمي الحلق من جفاف الحلق في رمضان، وفق ما نقل موقعي "lifehack" و"food.ndtv".

1- الماء:

لتجنب جفاف الحلق في رمضان، يجب تناول الماء بشكل دوري من الإفطار إلى السحور، نظرا لأنها من أكثر السوائل المرطبة التي تساعد على ترطيب الحلق وعلاج الجفاف.

2- الموز:

يعتبر من الفواكه المليئة بالعناصر الغذائية والألياف الغذائية والبوتاسيوم، لذلك يجب تناول عصير الموز على السحور، لتجنب الشعور بجفاف الحلق خلال نهار رمضان.

3- الكنتالوب:

يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد على تجنب جفاف الحلق طوال نهار رمضان.

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4- الحليب:

يعتبر تناول كوب من الحليب على وجبة السحور، من العوامل التي تساعد على رطوبة الحلق وتجنب الجفاف.

5- اليانسون:

يعتبر من المشروبات الدافئة التي تساعد على منع حدوث جفاف الحلق.

6- الزنجبيل:

نوع من الأعشاب يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، لذلك قد يساعد كوب من الزنجبيل بعد تناول وجبة السحور على التخفيف من جفاف الحلق.

8- الزبادي:

يؤدي تناول الزبادي على وجبة السحور إلى ترطيب الحلق خلال فترة النهار.

9- الخيار:

يحتوي الخيار على نسبة عالية من المياه التي تعمل على ترطيب الحلق.