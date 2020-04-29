أزياء محتشمة لكن عصرية على طريقة جيجي حديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:56 مساءً - جيجي حديد Gigi Hadid تعتبر مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من الشابات ولاسيما فيما يتعلق بالأناقة وتنسيق الاطلالات، وذلك لأنها تتمتع بأسلوب مميز في الموضة يجمع بين النمط الأنثوي والنمط العصري الشبابي، وعلى الرغم من أن اطلالات جيجي تكون في الكثير من الأحيان جريئة ومتمردة لكن أيضاً كثيراً ما نراها في أزياء ناعمة ومحتشمة تتألق بها في مناسبات مختلفة وعلى السجادة الحمراء، واليوم جمعنا بالصور أجمل أزياء وتنسيقات محتشمة على طريقة جيجي حديد لتستوحي بعض الأفكار المميزة.



تنسيق ناعم باللون الأبيض اعتمدته جيجي حديد:

جيجي حديد أنيقة في اطلالة باللون الأبيض



شاهدنا جيجي حديد Gigi Hadid هنا وقد نسقت لوكْ صباحيًا أنيقًا ومريحًا للعين وكان أيضاً محتشماً وقد اختارت فيه بدلة باللون الأبيض مؤلفة من قميص منسدل محدد الخصر بحزام قماشي مع بنطلون بقصة أرجل واسعة وصل طوله حد الكاحل، وقد نسقت من فوقه معطفًا طويلًا من اللون نفسه أيضاً، وأكملت الاطلالة بحذاء بيج مريح من دون كعب وزينت الاطلالة بعقود ألماسية لافتة.

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فستان ميدي باللون الأزرق من بربري تألقت به جيجي حديد:

فستان ميدي من بربري تألقت به جيجي حديد



اللون الأزرق من الدرجات المفضلة بالنسية لـ جيجي حديد Gigi Hadid وكثيراً ما تعتمده لمشاويرها ومناسباتها المختلفة وهنا شاهدناها وقد اختارته على فستان ميدي من بربري Burberry بقصة ناعمة ومحتشمة مع أكمام طويلة وياقة عالية، وصل طوله حد الركبة وقد نسقت معه حذاء كعب عال رمادي وحقيبة يد رسمية بدرجات اللون الأزرق البحري.

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جيجي حديد في اطلالة محتشمة من تومي هيلفيغر:

نسقت جيجي حديد لوك باللون الرمادي من تومي هيلفيغر



نسقت جيجي حديد Gigi Hadid اطلالة محتشمة وذات طابع جمع بين الأناقة والعصرية من تومي هيلفيغر Tommy Hilfiger وقد اختارت فيها بنطلونًا وتوبْ من قماش البروكار بإحساس المتالك البراق، التوب بياقة عالية والبنطلون بقصة أرجل ضيقة من الأعلى وواسعة من الأسفل، وقد نسقت معهما حذاء كعب عال أصفر وحقيبة يد وقبعة كبيرة وملفتة باللون الأسود.

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جمبسوت أزرق بتصميم محتشم اعتمدته جيجي حديد:

اطلالة ملفتة باللون الأزرق تألقت بها جيجي حديد



شاهدنا جيجي حديد Gigi Hadid هنا وقد تألقت بطلة محتشمة لكن عصرية؛ حيث إنها اختارت جمبسوت باللون الأزرق من إيمليا ويكستيد Emilia Wickstead بقصة مبتكرة مع أكمام طويلة ووشاح تدلى على كتف واحدة، وقد اختارت معه حذاء كعب عال بنقشة جلد الأفعى بدرجات اللوك الأزرق وأقراط ذهبية لافتة.



إن كنت تبحثين عن اطلالات محتشمة وعصرية في الوقت ذاته ننصحك بأن تستوحي أجمل الأفكار المتنوعة من جيجي حديد Gigi Hadid التي تعتبر من أكثر النجمات الشابات أناقة.

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