اتجاهات موضة ربيع 2020 للمرأة المحتشمة من أسابيع الموضة العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:56 مساءً - تعتبر المرأة المحتشمة من أكثر النساء بحثاً عن الأناقة الراقية التي تبرز جمالها ورونقها، وفي الوقت نفسه تبقيها محافظة على أسلوبها «الموديست». ولموسم ربيع 2020، عمدت الكثير من دور الأزياء العالمية إلى تخصيص المرأة المحتشمة باتجاهات راقية ضمن عروضها خلال أسابيع الموضة العالمية عاملةً على المزج بين الأسلوب العصري والكلاسيكي والإطلالة «الموديست» الجذابة.

إطلالة بالكشاكش من روكساندا Roksanda



فسواء كنتِ امرأةً محتشمة تخطط مسبقاً لتحضير خزانتها لربيع 2020، أو كنتِ من النساء اللاتي يتركن أنفسهن حتى اللحظة الأخيرة؛ فسوف تجدين ما يناسبك من أبرز الصيحات للموسم الجديد حتى تستقبلي به فصل الفرح والحيوية.

من هنا، سنضع اليوم بين يدي المرأة المحتشمة أبرز 3 اتجاهات لموضة ربيع 2020 مباشرةً من منصات عروض أسابيع الموضة العالمية؛ فتابعي معنا واستوحي منها إطلالاتك هذا الربيع!

3 اتجاهات لموضة ربيع 2020 للمرأة المحتشمة من أسابيع الموضة العالمية

البولكا موضة ربيع 2020 للمرأة المحتشمة من أسابيع الموضة العالمية

إطلالة بقميص بولكا مع سروال جلد من إيليل تهاري Elie Tahari



من قال إن موضة البولكا Polka dots هي فقط للأطفال؟! يمكن أيضاً للمرأة المحتشمة أن ترتدي هذه الصيحة في ربيع 2020 تماماً كما رأيناها على منصات أسابيع الموضة العالمية.. فكان أسبوع نيويورك للموضة أول مطلقيها.

رأيناها ضمن عرض إيلي تهاري Elie Tahari من خلال إطلالة كاملة بصيحة البولكا المازجة بين التنقيطات الكبيرة والصغيرة باللونين البيج الترابي والأبيض، أو من خلال قطعة واحدة بولكا منسقة مع سروال جلدي أسود.

كما خصص آدم ليبيس Adam Lippes تصميمات بولكا للمرأة المحتشمة، فظهرت من خلال إطلالات مفعمة بالأنوثة من خلال التنانير سواء تم تنسيقها مع قميص بولكا أيضاً لإطلالة نهارية مريحة أو من خلال قميص بولكا مع سكارف أنيق وجاكيت وتنورة بالكسرات للوك أكثر أناقة.

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الطقم موضة ربيع 2020 للمرأة المحتشمة من أسابيع الموضة العالمية

طقم باللون البيج الفاتح من إترو Etro



كان العام 2019 عام الإطلالة بالطقم suit، وذلك لم يختلف في سنة 2020 حيث اكتظت منصات عروض أسابيع الموضة العالمية بالكثير من التصميمات المتنوعة للطقم بمختلف القصات سواء كانت كلاسيكية أو كاجوال، وبألوان لا تحصى.

ولموسم ربيع 2020، قدمت دور الأزياء العالمية مجموعة زاخرة من تصميمات الطقم suits التي تناسب المرأة المحتشمة. ظهر الطقم بأسلوب 3 قطع؛ أي عبارة عن بنطلون وجاكيت تحته جيليه، ضمن عروض لويس فويتون Louis Vuitton وغوتشي Gucci.

كما أعجبنا الطقم بتصميمه الواسع الذي سيبدو رائعاً على المرأة المحتشمة، كما رأيناه على منصة إترو Etro بألوان ترابية جذابة تراوحت بيت البيج الصيفي والبني الباهت.

لكي تكسري من رتابة الإطلالة بالطقم، ننصحك بأن تنسقي معه بعض الإكسسوارات سواء كان سكارف على الكتفَين أو قبعة.

الكشاكش موضة ربيع 2020 للمرأة المحتشمة من أسابيع الموضة العالمية

فستان بالكشاكش مصمم من الشيفون من سيلين Celine



استرجعي روح الثمانينيات من خلال ارتداء الأزياء بموضة الكشاكش؛ فهذه الصيحة هي واحدة من أبرز اتجاهات ربيع 2020، وقد طرحتها الكثير من الدور العالمية خلال أسابيع الموضة الخاصة بالموسم لتلائم مختلف الأذواق.

وقد كان للمرأة المحتشمة حصّة من أزياء الكشاكش لربيع 2020؛ حيث يمكنها أن ترتدي هذا الاتجاه من خلال القمصان الأنيقة بالكشاكش التي تزين الصدر والأكمام تماماً، كما رأيناها على منصة إترو Etro وسيلين Celine، أو من خلال توب statement piece مثل الإطلالة بالأحمر على منصة روكسانداRoksanda.

اعتمدي على قطعة واحدة بالكشاكش ضمن الإطلالة إذا كنتِ لا تحبين المبالغة، وفي الوقت نفسه تودين اعتماد الصيحة.

كما يمكنك ارتداء الكشاكش من خلال الفساتين الصيفية المنسدلة المصممة من الشيفون الناعم، مثل التصميم الذي رأيناه ضمن عرض سيلينCeline.