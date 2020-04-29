أحدث تصميمات العبايات السوداء من خولة المراغي لإخفاء عيوب الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:56 مساءً - تزيّنت خولة المراغي، مؤخرًا، بالعديد من الإطلالات بـ العبايات السوداء، التي تتميز بإخفاء عيوب الجسم وملاءمتها لجميع المناسبات، ومنها جمعنا لكُنَّ أحدث الخيارات وأجملها؛ لتستوحين منها أفكارًا لإطلالاتكن.



عبايات سوداء مزيّنة بالفصوص البيضاء

عبايات سوداء مزيّنة بالفصوص البيضاء



تأنقت خولة بعبايات عدة مزيّنة بالفصوص، من أبرزها عباية سوداء مزيّنة من الأسفل بالفصوص بطريقة عصرية، وأخرى مزيّنة بالفصوص من الأسفل وبقماش الكسرات، وتجملت بعباية سوداء واسعة مصمَّمة من المنتصف بفصوص بيضاء، واختارت عباية مزيّنة بخطوط بيضاء متعرجة وبفصوص سوداء.



خيارات العبايات السوداء المميزة

العبايات السوداء المميزة



لعبايات يكسوها اللون الأسود، ظهرت المراغي بعباية مزيّنة بقماش المخمل الأسود، وارتدت عباية مزيّنة من الأسفل بقماش شفاف وبفصوص سوداء، وأطلّت بعباية مزيّنة بالفصوص السوداء المتناثرة.

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