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أشكال مجوهرات تعتمدها نور الغندور

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:56 مساءً - تختار  نور الغندور  مجوهراتها بدقة وحرفية عالية.  لا تختار التصاميم العادية بل تتوجه نحو الأشكال البارزة جداً. فما هي الأشكال التي تعتمدها نور الغندور وكيف تنسقها بطريقة متناغمة؟
تابعي المزيد:أفكار إطلالات صباحية من نور الغندور



مجوهرات بتصميم دائري  

 

مجوهرات نور الغندور
مجوهرات نور الغندور 


لا تهوى نور الغندور تصاميم المجوهرات العادية بل تتجه نحو التصاميم ذات الأشكال الهندسية البارزة خصوصاً الدوائر. اذ رصدناها في اطلالات عديدة متألقة بمجوهرات ذات أسلوب دائري ان كان من ناحية الأقراط والعقود والأساور والخواتم وغيرها... هذه الأشكال لها تأثيرها الخاص على الاطلال وتمنحها طابعاً جريئاً وعصرياً في الوقت نفسه. 
تابعي المزيد:إطلالات من نور الغندور لعيد الأضحى

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ألماس والذهب الأبيض 


ومن أبرز الجواهر التي تحبها نور الغندور هي تلك المصنوعة من الذهب الأبيض أوالمرصعة بالماس، اذ لا تستهويها أنواع الذهب الأخرى كالأصفر والوردي أو الأحجار الملونة، بل تركز على الأبيض بمختلف أشكاله وقصاته . 
 

مجوهرات نور الغندور
مجوهرات نور الغندور 



كيف تعتمدين أسلوب نور الغندور في المجوهرات :

أنت أيضاً، اعتمدي أسلوب نور الغندور في المجوهرات وتألقي على طريقتها من خلال الخطوات التالية: 
-لا تخافي من التصاميم الجريئة والكبيرة، بل أقدمي على ارتدائها بشكل مميز. 
-امزجي عدد كبير من المجوهرات في اطلالة فهذا من أبرز صيحات هذا الموسو. 
- ركزي على التصاميم المصنوعة من الذهب الأبيض أو تلك المرصعة بالماس. 

تابعي المزيد:مجوهرات نور الغندور.. سحر وتميز

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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