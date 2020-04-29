كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:56 مساءً - لقد مضت أسابيع على الحجر المنزلي بسبب جائجة كورونا. ليالٍ طويلة مضت بالفعل دون نوم طبيعي؛ وهذا لا شكّ أثّر بقوة على معايير العناية بالبشرة وروتين الجمال اليومي، ولا بدّ أنّكِ بدأتِ تلاحظين وجود التجاعيد تحت العين. هناك طرق عديدة للتخلص من التجاعيد تحت عينيكِ دون اللجوء إلى إجراءات طبيّة مكلفة ومؤلمة. فيما يلي أفضل أنواع نوعين ماسك لشد التجاعيد تحت العين خلال الحجر المنزلي، لمساعدتكِ على استعادة لون بشرتك وتوهجها.

ماسك البيض لشدّ التجاعيد تحت العين

ماسك تحت العين



يحتوي بياض البيض على الكولاجين والبروتين. يساعد الكولاجين على ملء التجاعيد تحت العين، بينما يحسّن البروتين مرونة بشرتك. يقوم بياض البيض أيضًا بشد البشرة وتقليص المسام، مما يجعل بشرتكِ أكثر إشراقًا. لاستخدام بياض البيض للتخلص من التجاعيد تحت عينيك، اتبعي هذه الوصفة البسيطة.

افصلي بين بيضتين عن صفار البيض.

اخفقي بياض البيضة معًا حتى تزبد.

افركي بياض البيض بالكامل على الجلد تحت عينيكِ باستخدام حركة تصاعدية.

اتركي بياض البيض يجف لمدة 15 دقيقة.

أزيلي بياض البيض عن طريق الشطف بالماء الفاتر.

جففي الجلد بالتربيت بمنشفة ناعمة.

خلال هذا الماسك، وبعد إزالة بياض البيضة، سيشعر الجلد الموجود تحت عينيك بمزيد من الشد والتناسق، وبالتالي تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

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إزالة التجاعيد تحت العين بزيت روزماري

زيت روزماري

يمكن أن يساعد تدليك الجلد المجعّد في تحفيز تدفق الدم. تساعد زيادة تدفّق الدم في إزالة الأوساخ والجذور الحرّة من الجلد، والتي تعد سببًا رئيسيًا لانهيار الإيلاستين والكولاجين. بالإضافة إلى ذلك، يبدو التدليك جيدًا ويمكن أن يساعدك على الاسترخاء بعد يوم طويل. يُعد زيت إكليل الجبل خيارًا ممتازًا للتدليك السريع تحت العين، ويساعد زيت الروزماري على تلوين البشرة وإزالة الجفاف مع تقليل الاحتكاك.

لدمج فوائد التدليك وزيت إكليل الجبل، اغمسي الإصبع الأوسط في وعاء من زيت إكليل الجبل. افركي الزيت برفق من الزاوية الداخلية لعينك بالقرب من أنفكِ إلى خارج عينكِ، ثم افركيها تجاه أنفك. الآن افركي جلد نفس العين في حركة تصاعدية من بالقرب من أنفكِ مرة أخرى. أغمسي أصابعكِ في الزيت مرة أخرى وكرري العملية أربع مرات أخرى. ثم بدّلي الجانبين ودلكي العين الأخرى بنفس الطريقة.

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