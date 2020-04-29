عطور فخمة لجلسات رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أبريل 2020 03:56 مساءً - تعد جلسات رمضان من أفضل أوقات شهر الصوم، ولجعلها أجمل وأكثر أناقة، فتشي عن العطور النسائية العالمية التي تعزز من إطلالتك وتزيدها رقياً وجمالاً. وفي هذا المقال، تعرفي الى مجموعة عطور فخمة مثالية لجلسات رمضان، فاختاري من بينها ما يناسبك.



Dior J'Adore Absolu Eau De Parfum

Dior J'Adore Absolu Eau De Parfum



هذا العطر هو تجسيد فاخر لرائحة ديور الكلاسيكية J’adore، تطغى عليه رائحة الياسمين الفواحة، الى جانب مجموعة مميزة من النغمات، مثل المغنوليا والفل، ومسك الروم الهندي، إضافة الى براعم البرتقال، وهو يشكل أحد أفضل الخيارات لجلسات رمضان.

تابعي المزيد: عطور أساسها المسك والزهور والحمضيات ستأسرك من الاستخدام الأول



Gucci Bloom Ambrosia Di Fiori Eau de Parfum Intense

Gucci Bloom Ambrosia Di Fiori Eau de Parfum Intense



يتميز هذا العطر الشرقي الزهري، برائحته الحسية والجذابة، التي تضفي على المرأة الأناقة والفخامة خلال جلسات رمضان. مقدمة هذا العطر تشتمل على الياسمين، أما قلبه فيتألف من مسك الروم. فيما قاعدته تعتمد على السوسن والورد. إنه عطر فخم يستحق التجربة.



Tom Ford Soleil Neige Eau de Parfum

Tom Ford Soleil Neige Eau de Parfum



يشكل هذا العطر الشرقي الزهري أحد أجمل العطور الصادرة من علامة دار توم فورد Tom Ford ، فرائحته القوية والجذابة تجعله خياراً مثالياً لجلسات رمضان الدافئة. مقدمته تشتمل على البرغموت وبذور الجزر، أما قلبه فيشتمل على الورد والياسمين وبراعم البرتقال والزهور البيضاء والورد التركي. فيما قاعدته تتكون من الفانيليا.

Advertisements

تابعي المزيد: طريقة تخفيف العطر المركز



Mon Guerlain Eau de Parfum Intense

Mon Guerlain Eau de Parfum Intense



يتميز هذا العطر الفخم من غيرلان Guerlain، برائحته التي تخطف الأنفاس، والتي تتركز بشكل أساسي على اللافندر والفانيليا والباتشولي. وقد صُمم هذا العطر تكريماً للمرأة التي تطمح الى تعزيز أناقتها بعطر راق وجذاب يلفت الأنظار إليها.



Black Opium Eau de Parfum Intense

Black Opium Eau de Parfum Intense



يشكل هذا العطر الشرقي مزيجاً رائعاً من الروائح الفخمة التي تضفي على مظهر المرأة في رمضان الرقي والجمال، لا سيما القهوة والفانيليا، اللذين يشكلان رائحة فريدة من نوعها تدوم ساعات طويلة لتمنحك رائحة في منتهى الأناقة. فإن كنت من محبات الروائح الفخمة الثقيلة في رمضان، فلا تترددي في اعتماد هذا العطر الراقي من إيف سان لوران Yves Saint Laurent .

تابعي المزيد: أفضل طرق وضع العطر ليدوم لفترة أطول