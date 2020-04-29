الامارات | مركز أبحاث ألماني: العالم تجاهل التحذير المبكرة من "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز أبحاث ألماني: العالم تجاهل التحذير المبكرة من "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر مركز أبحاث ألماني أن العديد من الدول لم تبد اهتماما كافيا للنصيحة الدولية في المرحلة الأولية لجائحة فيروس كورونا.وقال الخبير والطبيب لدى المعهد الألماني للدفاع والدراسات الاستراتيجية، كريستيان هاجنمايلر،: "تُظهر هذه الأزمة أنه، بناء على الثقافة السياسية، تجاهلت العديد من الدول أو حتى أنكرت مؤشرات التحذير المبكرة".

وهناك العديد من أنظمة الإنذار المبكر، لكنه قال إنها لم تعمل بعد في الوقت المناسب.يشار إلى أن المعهد الألماني للدفاع والدراسات الاستراتيجية هو مؤسسة تعاون بين الجيش الألماني وجامعة هلموت شميدت في هامبورج، وهي مؤسسة تعليمية عسكرية. ويدرس المعهد القضايا الأمنية ويقدم المشورة للساسة والقادة العسكريين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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