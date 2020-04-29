النجمات يُحوِّلن القناع إلى إكسسوار أنيق ومميَّز يتناسب مع إطلالاتهنّ

طالت فترة الحجر المنزلي وبدأت النجمات بابتكار أفكار للتألق بالكمامة بأناقة وبطريقة تتناسب مع إطلالاتهنّ، فبدل اعتماد الكمامة الطبية يقمن بإستخدام الأوشحة الملوّنة والمزّينة بالنقشات.وأطلت إيرينا شايك التي تستفيد من الحجر المنزلي لقضاء الوقت مع ابنتها ليا، بلوك أنيق وشتويّ بإمتياز إذ إختارت معطفاً رمادياً طويلاً تحته سروال من القماش واللون عينه، مع حذاء رياضي رمادي، وأكملت الإطلالة بوشاح باللونين الأبيض والأسود إستعانت به كقناع لتغطية الفمّ والأنق بطريقة أنيقة.

الممثلة جوليان مور قامت بالأمر عينه، إذ غطّت وجهها بوشاح أزرق مزيّن بالنقشات باللون الأبيض. فيما إرتدت ليغينغ رياضي أسود وكنزة بيج مع جاكيت فضفاضة باللون الأسود. كما غطّت رأسها بقبعة صوفية، ووضعت نظارات شمسية كبيرة.

وعلى عكس إطلالة ايرينا وجوليان الشتوية، يبدو أن الأجواء صيفية لدى الممثلة ريز ويذرسبون Reese Witherspoon في كاليفورنيا والتي إستفادت من الطقس المشمس لركوب الدراجة الهوائية على شاطئ ماليبو. وقد أطلت بلوك أسود، نسّقت معه وشاحاً باللون الأخضر لتغطية وجهها، للحماية من فيروس كورونا.

بعيداً عن المهرجانات والسجادة الحمراء، تعتمد النجمات هذه الأيام إطلالات كاجول ورياضية، وللتميّز يخترن تحويل الوشاح إلى قناع ما يمنح إطلالاتهنّ لمسة أنيقة.

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