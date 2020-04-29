طريقة اختيار الصبغة المناسبة للون بشرتك

قبل اختيار لون صبغة شعرك هناك مجموعة من العوامل التي يجب اخذها بعين الاعتبار لاختيار اللون المناسب إذا اجتمعت فيك اثنتان أو ثلاثة من الصفات الشكلية التالية فستكونين من الفئة ذات المظهر البارد

لون العينين : البني الغامق ، الأسود، الأزق الغامق، الشهلاء المرقطة بالون الأبيض أو الرمادي أو الأزرق.

لون البشرة : البني الغامق جدا، البشرة الخضراء، متوسطة البياض مع خدين غير ملونين أو ملونين باللون الودي الشاحب، اللون البرونزي.

لون الشعر الطبيعي: الأسود، البني الغامق، الذهبي المائل إلى البني، البني الفاتح بدون لمعة، اللون القريب إلى الأبيض.

الوان الصبغة غير المرغوبة:- الذهبي، الأصفر، الأحمر، البرونزي، تجني هذه الألوان في الصبغة الكاملة أو الخصل لأنها قد تجعلك تبدين شاحبة.

الوان الصبغة المناسبة:- الأسود اللامع، البني الفاتح، الأشقر الفاتح مثل البلاتيني أو القريب للأبيض.

إذا اجتمعت فيك اثنتان أو أكتر من الصفات الشكلية التالية فستكونين من الفئة ذات المظهر الدافئ

-لون العينين : البني الفاتح اللامع، الأخضر، التركواز، العيون الشهلاء المرقطة بالذهبي أو البني.

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-لون البشرة : البني مع المسحة الوردية او الذهبية، الابيض الشاحب، الوردي، الأبيض المنمش.

-لون الشعر الطبيعي: البني الغامق مع خصل الحمراء او الذهبية، الاحمر، الأشقر الذهبي.

- الوان الصبغة غير المرغوبة:- تعد الوان الشعر غير الاعتيادية مثل الأزرق أو البنفسجي، و كذلك اللون الاشقر البلاتيني، والألوان الغامقة اللامعة، الوان غير مناسبة للنساء ذات المظهر الدافئ.

الوان الصبغة المناسبة:- الأسود الغامق، البني الغامق، الذهبي المائل إلى البني، الكستنائي، الذهبي المخصل بالأحمر أو البرتقالي او البني، النحاسي.

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