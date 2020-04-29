تعرفي علي فن اتيكيت ركوب سيارات الأجرة

القاهرة – لايف ستايل
يرتكب سائق التاكسي بعض التصرفات أحياناً التى لا تناسب الراكب فكيف يمكن التعبير عن الاعتراض ولفت انتباهه بطريقة تناسب قواعد الإتيكيت ؟ تقدم لكِ فن الإتيكيت اهم قواعد “اتيكيت ركوب التاكسى”
- من حقك اذا كان السائق يدخن وهذا يزعجك، ان تطلب منه عدم التدخين.
- من حقك اذا كان المذياع صوته عالى، ان تطلب منه ان يخفض صوته.
- من حقك ان تطلب من السائق ان يتخذ الطريق الذى تجده مناسبا للوصول الى المنطقة التى تريدها، ولا يفرض عليك طريقا معينا.
- يفضل ان لا تدخل مع سائق التاكسى فى حوارات واحاديث.
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