محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- تتألق التنورة بالأصفر الليموني في صيف 2020 لتمنح المرأة إطلالة مشرقة تعكس روح التفاؤل والنظرة الإيجابية للحياة. وأوضحت مجلة "إن ستايل" أن التنورة تأتي هذا الموسم بطول متوسط "ميدي"، أي أنها تغطي الركبة لتمنح المرأة إطلالة أنيقة ومحتشمة. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه إلى جانب اللون الأصفر اللافت للأنظار تتألق التنورة أيضا ببعض التفاصيل الجذابة مثل طيات البليسيه المفعمة بالرقة والأنوثة أو القصة غير المتماثلة ذات الطابع الجريء والمتفرد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التنورة تتألق بالأصفر الليموني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.