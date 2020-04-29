ارتفاع ضغط الدم المفاجئ يدق ناقوس الخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- قالت مؤسسة القلب الألمانية إن الارتفاع المفاجئ لقيم ضغط الدم يدق ناقوس الخطر؛ حيث إنه ينذر بالإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تهدد الحياة. وأضافت المؤسسة أن هذا الخطر يزداد إذا كان الارتفاع المفاجئ لقيم ضغط الدم مصحوبا بأغراض أخرى مثل ضيق التنفس والشعور بألم وحرقان وضغط في منطقة الصدر والغثيان والقيء والدوار ونزيف الأنف وضبابية الرؤية ومظاهر الشلل. ويجب استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض؛ نظرا لأن كل دقيقة لها ثمنها، علما بأن المعدل المثالي لضغط الدم يبلغ 120/80 مليمتر زئبق.

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