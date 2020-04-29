تألقي من وحي رابعة الزيات بإطلالات شبابية مشرقة في رمضان

القاهرة - لايف ستايل
دائمًا ما أبهرتنا الإعلامية "رابعة الزيات" بإطلالاتها الشبابية، حيث تكثر "الزيات" من التألق بأجمل إطلالات شبابية لرمضان 2020، خاصة مع انتقاء العديد من الفساتين الواسعة والتصاميم الكاجوال التي يمكن أن تكون من اختيارك اثناء تواجدك في المنزل. فانتقي اطلالات شبابية لرمضان 2020 بأساليب متجددة وعصرية، ونستعرض معكِ في السطور التالية أجمل إطلالات شبابية لرمضان 2020 من وحي رابعة الزيات، لتختاري منها ما يعجبك ويجعل أناقتك بارزة..
تألقي من وحي رابعة الزيات، بأطلالات شبابية مشرقة لرمضان 2020، مع اختيار فساتين واسعة وطويلة تأتي محددة من الخصر برباط حيوي. فابرزي أناقتك بالفساتين المقلمة مع الزخرفات والطبعات الملونة البارزة على الجوانب للحصول على اطلالات شبابية لرمضان 2020. كما لا تتخلي عن فساتين حريرية بألوان الباستيل على شكل قميص طويلة، تختارها رابعة الزيات لتتألق باجمل اطلالات شبابية لرمضان 2020.
والبارز في رمضان 2020، تألقك بموضة الفساتين الطويلة والمطبعة بالورود مع أقمشة التول البارزة وطبقات الكشكش العريضة على كامل التصميم من وحب اطلالات رابعة الزيات. كما اختاري اطلالات شبابية لرمضان 2020 مع الفساتين المنقوشة مع الثنيات العريضة وموضة الجاكيت الطويلة التي يمكن ربطها على الخصر بألوان متداخلة. واللافت أن رابعة الزيات لا تتخلى عن الأحذية المريحة والمسطحة التي تختارها بكثير من البساطة للحصول على اطلالات شبابية لرمضان 2020.
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