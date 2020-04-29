تعرفي علي فن اتيكيت الجلوس للبنات و السيدات

توضح خبيرة الاتيكيت و المظهر ايمان عفيفي، الاتيكيت الخاص الجلوس للبنات و السيدات، وتتمثل القواعد الخاصة به في الآتي:

* الجلوس بطريقة راقيه فن لانه امر في غاية الأهمية ..

* اذا كنتي تريدين الظهور بمظهر لائق و انيق :

* عند الجلوس يكون النزول ببطيء على الطرف الخارجي للكرسي بمساعدة اليدين للحفاظ على التوازن و عدم ملامسة ظهرك لظهر الكرسي و ابقاء الركبتين متصلتين و عليك بضم قدميك مع بعضهم بميل الى ناحيه واحده .

* اذا اردتي وضع القدمين فوق بعض فعليكي ابقاءهم في ناحيه واحده لان هناك خطأ شائع يقع فيه العديدات و هو وضع واحده في اتجاه اليسار و الاخرى الى اليمين ..

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* يجب عند الجلوس ان يكون الركبتين متصلتين و القدمين وضعهم واحده خلف الاخرى بميل الا ناحيه واحدة كما هو موضح بالصورة ..

* اثناء الجلوس يكون الظهر مشدوداً دائما مع رفع الرأس و شد البطن للداخل اما بالنسبة لليدين تكون على القدمين على شكل حرف ال ( x ) او وضع اليدين واحده على الاخرى عند بداية كف اليد ..

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