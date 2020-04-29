تعدّ "التنورة" جزءًا أساسيًا إطلالة جميع النساء، ولهذا فإن دور الأزياء العالمية تكون حريصة في كل موسم على تقديم أجمل تصاميم متنوعة من التنانير من ناحية القصّات والألوان، وقد لاحظنا أن التنورة البيضاء كانت من الأكثر رواجاً والأكثر أناقة أيضاً ولهذا سنقدم لك اليوم أفكار لتنسيق التنورة البيضاء مع الحجاب في رمضان 2020.

شاهدنا التنورة البيضاء ضمن مختلف مجموعات دور الأزياء العالمية لهذا الموسم وانتقينا منها التصاميم المثالية للمحجبات مع القصات الكلوش أو الواسعة نسبياً والمنسدلة والتي وصل طولها أسفل حد الركبة أو حد الكاحل وقد شاهدنا أجمل الموديلات منها لدى كل من بالنسياغا Balenciaga، مايكل كورس Michael Kors، آلايا Alaia، فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham والقائمة تطول… وهنالك التصاميم الكاجوال والموديلات الأكثر رسمية.

جمعنا لك بالصور أفكار أفكار لتنسيق التنورة البيضاء مع الحجاب في رمضان 2020 من أشهر الفاشينيستا مثل فاطمة حسام التي اختارت التنورة البيضاء البليسيه ونسقتها مع مانطو ربيع واكسسوارات وحجاب باللون الرمادي. ودلال الدوب التي اختارت تنورة بيضاء كلوش ونسقت معها قميص مزين بالشراريب واكسسسوارات باللون البيج الهادئ. ومرمر التي اعتمدت التنورة البيضاء بأسلوب عصري مع قميص طويل وحزام عريض من الجلد الأسود زين خصرها ومنطقة الورك. وسمر البرشا التي اعتمدت التنورة البليسيه البيضاء بأسلوب أنيق مع بليزر باللون الأسود.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

التنانير الكلوش قطعة ستتألقين بها هذا الخريف من أشهر الماركات

تعرفي علي طريقة تنسيق الجمبسوت مع الجاكيت