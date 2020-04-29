الامارات | منظمة أممية تحذر: 7 ملايين حالة حمل "غير محسوبة" عالميا في زمن الحجر

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة أممية تحذر: 7 ملايين حالة حمل "غير محسوبة" عالميا في زمن الحجر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت بيانات نشرها صندوق الأمم المتحدة للسكان أن عمليات الإغلاق لمكافحة جائحة فيروس كورنا المستجد يمكن أن تؤدي إلى سبعة ملايين حالة حمل غير محسوبة او مرغوب فيها من الازواج.

وقالت الوكالة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية التابعة للأمم المتحدة إن اختلالات سلسلة الإمداد يمكن أن تترك 47 مليون امرأة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل دون وسائل منع الحمل الحديثة.

كما يشير التحليل إلى أن ستة أشهر من عمليات الإغلاق يمكن أن تؤدي إلى 31 مليون حالة إضافية من حالات العنف القائم على النوع ، حيث أن النساء محاصرات في المنزل لفترات طويلة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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