إزالة الصبغة تُجهد شعرك كثيرا‎

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية إن إزالة صبغة الشعر تعد عملية صعبة ونتائجها غير مضمونة دائما، فضلا عن أنها تمثل في كل الأحوال إجهادا كبيرا للشعر.

وأوضحت البوابة الألمانية أن مستحضرات إزالة الصبغة "Color Remover" تعمل على إزالة جزيئات اللون كيميائيا، مشيرة إلى أن هذه المستحضرات تحقق نتائج جيدة مع الشعر المصبوغ بألوان داكنة فقط، وليس مع الشعر، الذي تم تشقيره.

وعلى أية حال يتعرض الشعر لإجهاد كبير بعد استخدام مزيلات الصبغة؛ حيث إنه يتعرض للتقصف والبهتان ويفقد لمعانه وبريقه. لذا ينبغي بعد إزالة الصبغة العناية الجيدة بالشعر بواسطة ماسكات تمده بالعناصر المغذية لتساعده على الاستشفاء واستعادة رونقه مجددا.