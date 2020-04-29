رغم كورونا.. مصنع صيني يعقد مسابقة غريبة للتقبيل احتفالًا باستئناف العمل.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض مصنع في الصين لانتقادات حادة، بسبب تنظيمه مسابقة تقبيل غريبة للاحتفال بإعادة افتتاحه.
وفقا لموقع 7 News، انتشرت صور للمسابقة إلى جانب مقطع فيديو بأكثر من 140 مليون مشاهدة على منصة وسائل التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو”، حيث يظهر فيه مشاركون (رجل وامرأة) يمارسون التقبيل، بينما يفصل بينهم حائط زجاجي.
مسابقة التقبيل التي دعا فيها مصنع الأثاث “يويا” بمدينة سوتشو 10 أزواج للمشاركة في مسابقة التقبيل، قد أثار حالة من الجدل على الإنترنت، وذلك لانتهاك المبادئ التوجيهية للحجر الصحي والابتعاد الاجتماعي في وقت لا يزال يضرب فيه وباء كورونا العالم.
الصور ومقاطع الفيديو التي يتم تداولها على نطاق واسع على الإنترنت تظهر موظفي المصنع من المتزوجين، وهم يخفضون أقنعة كانوا يرتدونها على الوجه للتقبيل من خلال جزء واضح من الزجاج.
فيما قال المنظمون إن هذا الحدث يمكن أن يساعد عمال المصنع على الاسترخاء، ولفتوا أيضاً لاتخاذ تدبير وقائي مثل وضع زجاج شفاف بين كل ثنائي.
وذكرت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، انه تم تنظيم مسابقة التقبيل للاحتفال باستئناف العمل في المصنع، في الوقت الذي بدأت فيه الصين في تخفيف القيود المفروضة خلال الإغلاق لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
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