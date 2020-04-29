"مش هأسكت".. رضوي الشربيني تهاجم آيتن عامر بسبب فرصة تانية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبرهيم

علقت الإعلامية رضوى الشربيني على دور الفنانة أيتن عامر في مسلسل فرصة ثانية، بعد أن أظهرت "ريهام" التى تجسدها شخصيتها آيتن عامر"، تعلق ورد فعل مبالغ خلال مشهد طلاقها.

قالت رضوى من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام:" ايه يا آيتن..ايه اللي عاملاه يا ده يا ماما.. بقالي 5 أيام شايلة على قلبي وساكتة وبقول بنتنا وهتعقل.. بنتنا مبتعقلش، في الحلقة الأولى خطفتيه من البنت، التانية روحتي طلبتى الجواز منه قولنا يمكن عندها اعتقاد بالمساواه بين الراجل والمرأة عشان متضيعش وقت".

وأضافت:" تالت حلقة عملتوا فرح سابلك التورتة ومشي، قولنا هتاكلي التورتة وتقعدي، مفيش كرامة دخلتي ليفل الوحش يا آيتن، روحتى ليه البيت، قولت بنتنا عندها صدمة، قولت اوجدلك اي مبررات مفيش".

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وأكملت :"قالك انتي طالق، وانا ندمت أني اتجوزتك، تقومي تردي عليه تقوليلو أنت بتطلقني عشان تثبتلي أنك بتحبني، لا حبيبتي مكناش بنلعب بولة ستيميشن وهو خسرك ده طلقك، ده يستاهل قلة على وشه وقله بعد ما يمشي".

وختمت كلامها، "أيتن أنا مش هأسكت..أنتوا بتعملوا أيه يا جماعة بتعملوا، احنا كنا بنقول لدينا الشربيني السنة اللي فاتت سيبي البنطلون".