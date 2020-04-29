لهذه الأسباب الفول أساسي على السحور.. إليك طرق إعداده الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي

يتربع الفول على عرش مائدة السحور في رمضان وذلك لدوره في التغلب على الشعور بالجوع خلال الصيام، ومد الجسم بالطاقة اللازمة له، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية متعددة تجعله من الوجبات المفيدة لتقوية المناعة.

ويحتاج الفول عند إعداده إلى إضافة العديد من العناصر الغذائية كفيتامين سي الموجود في الليمون والطماطم، أو البروتين الموجود في العدس لتعزيز قيمته الغذائية، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا.