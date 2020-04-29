الامارات | ولادة قرد مهدد بالانقراض في فرنسا

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شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة قرد مهدد بالانقراض في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ولد في 18 مارس الماضي قرد لانغور، المهدد بالانقراض، في حديقة لا سيتاديل للحيوانات في بوزانسون شرق فرنسا.
وبدأ صغير القرد صاحب الرأس الأصهب برفقة والده يوهان ووالدته بينغ يخرج إلى الحظيرة، بينما لاتزال الحديقة خالية من الزوار، وهادئة بسبب إجراءات العزل المتبعة في فرنسا منذ منتصف مارس الماضي.
وقالت الحديقة في بيان «إنها ولادة استثنائية لهذه الرئيسات التي لم يبق منها إلا 2000 حيوان في الطبيعة، و133 في حدائق حيوانات». وتعتبر هذه الولادة الرابعة لهذا النوع في الأسر في أوروبا والخامسة في العالم.
وأوضح المشرفون على رعاية صغير القرد أن الوبر الأصهب سيختفي بعد أسابيع قليلة ليستحيل أسود مثل وبر الوالدين.
وفي البرية يعيش هذا النوع من القردة على تلال في جنوب غرب الصين، وصولاً إلى شمال شرق فيتنام. وتعيش هذه القردة ضمن مجموعات من 10 حيوانات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.