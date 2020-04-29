الامارات | شوربة البرغل بالدجاج والشعيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن شوربة البرغل بالدجاج والشعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوِّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

علينا أن نبدأ الفطور بتناول طبق الحساء الساخن بعد صوم يوم طويل من دون غذاء، حيث إنه يقوم بتحفيز الجهاز الهضمي ليستعد لهضم بقية الأكلات على المائدة، كما أن هذه الشوربة تحتوي على الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى الضرورية.

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ويعتبر البرغل أحد أنواع الحبوب ضمن مجموعة الكربوهيدرات المعقدة، وهو مصدر ممتاز للألياف. والدجاج يحوى بروتينات مهمة، تسهم في تعديل المزاج والشعور بالسعادة.

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