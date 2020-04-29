الامارات | مزاد خيري لإغاثة متضرري «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد خيري لإغاثة متضرري «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعاون دار «سوذبيز» للمزادات مع شركة «غوغل» لإقامة مزاد خيري، عبر الإنترنت، لجمع أموال إغاثة للمجتمعات التي تكافح جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
ويسمح الحدث الخيري، الذي يستمر من أول مايو حتى الثامن من الشهر نفسه، للمشاركين في المزاد بالدردشة عبر الفيديو مع شخصيات بارزة في مجالات عدة.
وتشمل التجارب المعروضة للمزايدة تناول القهوة مع هيلاري كلينتون، وإجراء محادثة مع رائد الفضاء راسل شويكارت، ودرس في تمثيل من الفنان البريطاني باتريك ستيوارت. وستذهب العائدات إلى لجنة لمساعدة المجتمعات الضعيفة المتضررة من «كورونا» في الولايات المتحدة وأوروبا.
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