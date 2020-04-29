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الامارات | مزاد خيري لإغاثة متضرري «كورونا»

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نيويورك ■د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعاون دار «سوذبيز» للمزادات مع شركة «غوغل» لإقامة مزاد خيري، عبر الإنترنت، لجمع أموال إغاثة للمجتمعات التي تكافح جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

ويسمح الحدث الخيري، الذي يستمر من أول مايو حتى الثامن من الشهر نفسه، للمشاركين في المزاد بالدردشة عبر الفيديو مع شخصيات بارزة في مجالات عدة.

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وتشمل التجارب المعروضة للمزايدة تناول القهوة مع هيلاري كلينتون، وإجراء محادثة مع رائد الفضاء راسل شويكارت، ودرس في تمثيل من الفنان البريطاني باتريك ستيوارت. وستذهب العائدات إلى لجنة لمساعدة المجتمعات الضعيفة المتضررة من «كورونا» في الولايات المتحدة وأوروبا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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