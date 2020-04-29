الامارات | إشارات من الفضاء العميق على إيقاع أغنية لإلفيس بريسلي

شكرا لقرائتكم خبر عن إشارات من الفضاء العميق على إيقاع أغنية لإلفيس بريسلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصد فيزيائيو «مرصد الموجات الثقالية بالتداخل الليزري» (الليغو اختصاراً) مزيداً من الموجات الثقالية، لكن في هذه المرة قالوا إن «الموجات تتردد تردُّداً يجعلها متناغمة تماماً مع ايقاع أغنية لإلفيس بريسلي».

وجاء في موقع مجلة «ساينس» أن تردد الموجات تُناغم النوتتَين الافتتاحيتين لأغنية إلفيس كانت «هِلب فولنج إن لڤ».

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وليست النوتتان في تناغم تام مع الموجات الثقالية وحسب، وإنما قال بحاثو «الليغو» إنهما أيضاً ستسهمان في فهم كيفية تشكُّل الثقوب السوداء. وكان العلماء اكتشفوا الموجات في فترة سابقة، لكنهم لم يعرضوا تحليلهم إلا في اجتماع «الجمعية الفيزيائية الأميركية»، عبر الإنترنت في الشهر الجاري، وهُم حالياً في انتظار النشر الأكاديمي. وعندما تصدر موجات ثقالية عن ثقبين أسودين ثنائيين (يدور كل منهما حول الآخر)، فإنها عادة ما تصدر بتردد واحد، وأما التقاط نوتتين فيوحي بأن ثقباً منهما أضخم جداً من الآخر؛ وهذا يثير سؤال: فكيف اجتمعا أصلاً؟ وبحسب مرصد المستقبل، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، فإن العلماء يرجحون فكرتين: أن الثقبين نتجا عن نجمين كانا أصلاً يدور كل منهما حول الآخر قبل انهيارهما، أو أنهما مرا ببعضهما بعد تشكل كل منهما وحده. لكن الأكيد ليس تناغم الظاهرة مع موسيقى إلفيس فقط، وإنما أيضاً مع توقعات أينشتاين لمسلك مثل هذين الثقبين؛ ولهذا قال ماكسيميليانو أيسي، الفيزيائي في الليغو: «الغلبة لأينشتاين مجدداً».

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