الامارات | جولة ميشال أوباما للترويج لمذكراتها تتحوّل إلى فيلم وثائقي

شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميشال أوباما للترويج لمذكراتها تتحوّل إلى فيلم وثائقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّلت جولة السيدة الأميركية الأولى السابقة، ميشال أوباما، للترويج لمذكراتها، التي صدرت في عام 2018 بعنوان «وأصبحت»، وحققت أعلى مبيعات، إلى فيلم وثائقي سيُعرض من خلال موقع «نتفليكس».

وقالت أوباما و«نتفليكس» في بيان، أول من أمس: «إن الفيلم الذي يعرض مشاهد من كواليس الجولة، التي شملت 34 مدينة، سيعرض في السادس من مايو المقبل».

وشملت الجولة - التي جرت عامي 2019 و2020 - لقاءات عامة في ساحات للحفلات الموسيقية الضخمة في أرجاء الولايات المتحدة وأوروبا، إذ تبادلت أوباما الحديث مع الجمهور ونجوم، مثل الممثلة سارة جيسيكا باركر، ومقدمة البرامج والصحافية جيل كينغ، والممثل ستيفن كولبير.

وقالت ميشال أوباما: «تلك الشهور التي أمضيتها في السفر - في الاجتماع والتواصل مع الناس بمدن في أرجاء العالم - أبرزت فكرة أن ما نتشارك فيه عميق وحقيقي، ولا يمكن‭ ‬الاستهانة به».

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وبيع الكتاب، الذي كتبت فيه أوباما عن الأمومة والسياسة، أكثر من 10 ملايين نسخة.

والفيلم الوثائقي جزء من عقد أبرم عام 2018 بين «نتفليكس»، وشركة «هاير غراوند» للإنتاج، التي أسسها الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته، لإنتاج محتوى يذاع على خدمة البث.

ميشال أوباما: «ما نتشارك فيه حقيقي، ولا يمكن‭ ‬الاستهانة به».

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