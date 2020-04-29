الامارات | 5 إرشادات للصيام وتعزيز المناعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات للصيام وتعزيز المناعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الأخصائية في الصحة العامة، الدكتورة أماني المنسي، على فوائد الصيام المتعددة، التي أثبتتها الدراسات المتمثلة في ضبط الوزن وخفض معدلات السكر في الدم وتعديل ضغط الدم وتعزيز المناعة، وغيرها من الفوائد التي يحصل عليها الشخص السليم الذي لا يعاني أمراضاً عضوية. أما لجهة الصيام وتقوية جهاز المناعة، في ظل انتشار فيروس «كوفيد-19» المستجد، فلفتت إلى أنه لا توجد دراسات موثقة يمكن الاعتماد عليها للربط بين تأثير الصيام على احتمالية الإصابة بالمرض، مشيرة الى إمكانية الاستدلال بالدراسات ذات الطبيعة المشابهة، التي انتهت إلى أن عملية الصيام تريح الجسم من عمليات الهضم المرهقة، وتجعله أكثر انتباهاً لعمليات المناعة، مؤكدة أن الصيام يعزز مناعة الجسم الطبيعية في مقاومة العديد من الأمراض الالتهابية، وفي مواجهة الفيروسات والبكتيريا. وقدمت الدكتورة المنسي خمسة إرشادات للصيام وتعزيز المناعة.

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