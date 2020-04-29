الامارات | رغم «كورونا».. الصين مُصرّة على رحلة المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن رغم «كورونا».. الصين مُصرّة على رحلة المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُصرّ الصين على إطلاق رحلتها إلى المريخ في نهاية العام الجاري، على الرغم من تداعيات فيروس «كورونا»، فإن الصين ستطلق الرحلة مع تأخير بسيط، حيث كانت مقررة في يوليو المقبل، وأعلنت وكالة الفضاء الصينية أن الموعد سيتأجل لأشهر عدة، وفق ما نشرت محطة «سي إن إن». وأطلقت الصين، أخيراً، على البعثة اسماً، وهو «تيانوين 1»، الذي يُترجم إلى «أسئلة سماويّة».

وانُتقي الاسم من قصيدة كُتبت منذ نحو 2000 سنة، نحو ما نشرت وكالة الأنباء الحكومية الصينية، وذكر فيها الشاعر الصيني، كوا يوان، الأسئلة التقليدية في ذلك العصر، عن الأساطير والسماء والأرض والظواهر الطبيعية الأخرى. وتخطط الصين لإرسال مركبة جوالة لتدرس سطح المريخ وغلافه الجوي وتكوين تربته. وسيرافقها مركبة هبوط ومركبة مدارية، وتحمل الآليات الثلاث معدات علميّة.

Advertisements

وبحسب «مرصد المستقبل»، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، ستصبح الصين الدولة الثالثة، إن نجحت المهمة، التي تهبط بمركبة جوالة على المريخ. وذلك إن واصلت الصين اتباع جدولها، ونعرف أن وكالات الفضاء المختلفة في أنحاء العالم تأثرت سلباً بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وقد تعاني وكالة الأنباء الصينية ذلك لاحقاً أيضاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news