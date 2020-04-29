الامارات | غناء تحت الشرفات يرفع المعنويات في كاراكاس

شكرا لقرائتكم خبر عن غناء تحت الشرفات يرفع المعنويات في كاراكاس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحمل إيفانو المذياع، ويبدأ بالغناء تحت شرفات سكان حي في كراكاس، مبادراً إليهم لأنهم عاجزون عن مغادرة منازلهم في زمن كورونا.

يقول إيفانو بيتشاردو (35 عاماً)، معتمراً قبعة: «إنه لأمر جميل»، عندما يبدأ سكان العاصمة الفنزويلية يطلون برؤوسهم من الشرفات لمعرفة من أين يأتي الغناء. ويضع إيفانو، الذي لا تفارق البسمة وجهه، أجهزة الصوت على الرصيف ليبدأ بث الموسيقى المسجلة مسبقاً، ويرافقها بصوته وبالرقص على مدى 45 دقيقة. ويختار الفنان أغاني من التراث الموسيقي الفنزويلي الواسع. وحازت المبادرة إعجاب سكان حي كوليناس دي بيلو مونتي، الذي تسكنه الطبقة المتوسطة في جنوب شرق كراكاس.

ويستمع فيلمر غونزاليس، الموظف الذي يبلغ الـ39، إلى إيفانو من شرفته. ويقول: «يشعر كثيرون بالضيق، ويصابون بالاكتئاب، إلا أن زيارة إيفانو ترفع المعنويات».

ومنذ 17 مارس الماضي، تشهد فنزويلا إجراءات إغلاق شبه تام، أقرها الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. ويسمح فقط بالخروج إلى «السوبرماركت»، وزيارات الطبيب.

ويضيف إيفانو: «الكآبة والعزلة تسببان الضغط النفسي». ويغني بالتناوب مع شريكته ليونيلا، ويريد أن يشكل «متنفساً للناس».

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تبدأ هذه المحطة الموسيقية، وتنتهي على أغنية «الما يانيرا» التي يعتبرها الفنزويليون نشيدهم غير الرسمي. وفي كلمات الأغنية، التي يؤديها إيفانو: «أحب وأضحك، أغني وأحلم». وينزل بعض السكان واضعين الأقنعة إلى الشارع، لتقديم الحلويات والقهوة والمياه إلى الفنانين والفريق التقني، فيما يسجل آخرون الحفل على هواتفهم.

بينما تؤكد ليونيلا ديلغادو مرافقة إيفانو في الغناء: «من المهم أن نمنح بعض الفرح والتسلية للناس، لقد تأثرت كثيراً برؤية جدات يرقصن». وأطلقت مبادرة هذه الحفلات بلدية أحد أحياء كراكاس، مستلهمة ما يحصل في إيطاليا، إحدى أكثر الدول تضرراً من مرض كوفيد-19.

- إيفانو بيتشاردو:

«العزلة تسبب الضغط النفسي.. ونريد أن نشكل متنفساً للناس».

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