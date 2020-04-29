الامارات | مسحراتي فلسطين

شكرا لقرائتكم خبر عن مسحراتي فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت فوانيس رمضان المنيرة، وقريباً من ألوان علم فلسطين، يقرع المسحراتي ابن نابلس طبلته من وراء الكمامة؛ كي ينبه أبناء المدينة للسحور، ويوقظ كل نائم للاستعداد لصيام يوم جديد من أيام الشهر الفضيل، مع اقتراب فجرٍ يحمل دوماً الأمل. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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