الامارات | منظمة عالمية تحتفي بفيلم عن طفل دمشقي

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة عالمية تحتفي بفيلم عن طفل دمشقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت منظمة «قرى الأطفال العالمية - إس أو إس» تكريم المخرج الإيراني رضا فرهمند، بجائزتها الوثائقية عن فيلمه «نوتات حلم نحاسية»، الذي يدور حول الطفولة في الحرب السورية.

وأعلن منظمو مهرجان ميونيخ الدولي للأفلام الوثائقية، أمس، أنه سيُجرى منح الجائزة التي تبلغ قيمتها 3000 يورو في مدينة ميونيخ الألمانية في إطار فعاليات مهرجان الأفلام الوثائقية، الذي سيُجرى عبر الإنترنت خلال الفترة من 6 - 24 مايو المقبل.

ويدور فيلم «نوتات حلم نحاسية» حول طفل دمشقي يبلغ من العمر 10 أعوام، ويتمنى أن يصبح مغنياً. ويخطط الطفل وشقيقته لإقامة حفل غنائي، ويحاولان مع أصدقائهما جني الأموال اللازمة لإقامة الحفل. وقالت لجنة التحكيم، التي تضم الممثلة الألمانية ميشائيلا ماي، إن فرهمند يصطحب المشاهدين إلى حياة الأطفال في مناطق الحروب والنزاعات.

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وأضافت: «كل هذا يلامسنا بعمق دون أن يتسلل إلينا شعور بالتلصص. بكاميرا مذهلة بصرياً يصور رضا فرهمند المنازل والمدن المدمرة، ويحكي بشمولية بالغة عن أمل الأطفال في مستقبل أفضل».

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