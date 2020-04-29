سيرين عبد النور تتألق بـ جمبسوت وحذاء أصفر يبرز رشاقتها

القاهرة - لايف ستايل حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير. وتألقت سيرين عبد النور فى الصور بإطلالة أنيقة، مرتدية جمبسوت باللون الجينز الأزرق الغامق مما كشف عن رشاقتها. وانتعلت حذاء أنيقا وجذابا ذا كعب عالٍ باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية. ووضعت سيرين عبد النور مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية، فيما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة متناسقة مع إطلالتها. Advertisements قد يهمك أيضا: الـ "جمبسوت" عنوان الأناقة في إطلالات النجمات أجمل موديلات جمبسوت موضة 2020

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